Галимова Кадырова (Сайфуллина) Анвария Адбуллиновна 08.02.1937 — найти родственников по фамилии на Familio
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Галимова Кадырова (Сайфуллина) Анвария Адбуллиновна

Место рождения

Липовый Ключ, Туймазинский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

08.02.1937

Дата смерти

24.10.2000

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.02.1937

Отец: Сайфуллин Абдулла Габдулла Минуллинович

Мать: Сайфуллина (Сайфуллина) Хадича Фархутдиновна

Липовый Ключ, Туймазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
20.04.1957

Муж: Кадыров Гимаделислам Кадырович

Туймазы, Туймазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Верхнебишиндинский сельсовет Туймазинского района
Рождение ребёнка
24.07.1964

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кадыров Гимаделислам Кадырович

Липовый Ключ, Туймазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
24.10.2000
Туймазы, Туймазинский муниципальный район, Республика Башкортостан

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