Галимова Кадырова (Сайфуллина) Анвария Адбуллиновна
Место рождения
Дата рождения08.02.1937
Дата смерти24.10.2000
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.02.1937
Бракосочетание
20.04.1957
Верхнебишиндинский сельсовет Туймазинского района
Рождение ребёнка
24.07.1964
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Кадыров Гимаделислам Кадырович
Смерть
24.10.2000