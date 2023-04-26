Сайфуллина ?
Место рожденияНе указано
Дата рождения1905
Дата смерти1942
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1905
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
12.02.1929
Жена: Сайфуллина ?
Ильчимбетовский сельсовет
Рождение ребёнка
08.02.1937
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Сайфуллина ?
дер. Липовый ключ Туймазинский район
Рождение ребёнка
Около 1939
Мать ребёнка: Сайфуллина ?
Смерть
1942