Сайфуллина ? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сайфуллина ?

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1905

Дата смерти

1942

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1907 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Около 1939 г.р.

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1905

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
12.02.1929

Жена: Сайфуллина ?

Ильчимбетовский сельсовет
Рождение ребёнка
08.02.1937

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Сайфуллина ?

дер. Липовый ключ Туймазинский район
Рождение ребёнка
Около 1939

Сын: Сайфуллин ? Абдуллович

Мать ребёнка: Сайфуллина ?

Смерть
1942