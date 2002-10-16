Кадыров Гимаделислам Кадырович
Место рожденияс. Липовый ключ Туймазинский район
Дата рождения16.05.1935
Дата смерти16.10.2002
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
20.04.1957
Жена: скрыто настройками приватности
Верхнебишиндинский сельсовет Туймазинского района
Рождение ребёнка
24.07.1964
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
д. Липовый Ключ Туймазинский р-н
Смерть
16.10.2002
р.п. Серафимовский г.Туймазы