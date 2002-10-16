Кадыров Гимаделислам Кадырович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кадыров Гимаделислам Кадырович

Место рождения

с. Липовый ключ Туймазинский район

Дата рождения

16.05.1935

Дата смерти

16.10.2002

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

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Дети

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Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.05.1935

Отец: не указан

Мать: не указана

с. Липовый ключ Туймазинский район
Бракосочетание
20.04.1957

Жена: скрыто настройками приватности

Верхнебишиндинский сельсовет Туймазинского района
Рождение ребёнка
24.07.1964

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

д. Липовый Ключ Туймазинский р-н
Смерть
16.10.2002
р.п. Серафимовский г.Туймазы
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