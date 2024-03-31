Николаева (Алексеева) Тала Ивановна
Место рождениясело Большой Фонтан Молдавская ССР
Дата рождения24.12.1937
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.12.1937
село Большой Фонтан Молдавская ССР
Документы сгорели во время войны, свидетельство восстанавливали со слов
Бракосочетание
14.01.1960
Рождение ребёнка
01.12.1961
Дочь: Черноглазова Кира Юрьевна
Отец ребёнка: Николаев Юрий Константинович
Баку
Рождение ребёнка
04.09.1969
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Николаев Юрий Константинович