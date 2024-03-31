Николаева (Алексеева) Тала Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Николаева (Алексеева) Тала Ивановна

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Место рождения

село Большой Фонтан Молдавская ССР

Дата рождения

24.12.1937

Пол

Женский

Добавил:

КЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.12.1937

Отец: Алексеев Иван Иванович

Мать: Алексеева Журук Ефросинья Петровна

село Большой Фонтан Молдавская ССР
Документы сгорели во время войны, свидетельство восстанавливали со слов
Бракосочетание
14.01.1960

Муж: Николаев Юрий Константинович

Рождение ребёнка
01.12.1961

Дочь: Черноглазова Кира Юрьевна

Отец ребёнка: Николаев Юрий Константинович

Баку
Рождение ребёнка
04.09.1969

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Николаев Юрий Константинович

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