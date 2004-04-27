Алексеева Журук Ефросинья Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.08.1915
Дата смерти27.04.2004
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.08.1915
Отец: Журук Петр Александрович
Мать: Журук Елизавета Фоковна
Рождение ребёнка
13.12.1933
Дочь: Дротьева Валентина Ивановна
Отец ребёнка: Алексеев Иван Иванович
Рождение ребёнка
24.12.1937
Дочь: Николаева Тала Ивановна
Отец ребёнка: Алексеев Иван Иванович
село Большой Фонтан Молдавская ССР
Документы сгорели во время войны, свидетельство восстанавливали со слов
Бракосочетание
?.01.1940
г.Рыбница Молдова
Смерть
27.04.2004