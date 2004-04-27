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Алексеева Журук Ефросинья Петровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.08.1915

Дата смерти

27.04.2004

Пол

Женский

Добавил:

КЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.08.1915

Отец: Журук Петр Александрович

Мать: Журук Елизавета Фоковна

Рождение ребёнка
13.12.1933

Дочь: Дротьева Валентина Ивановна

Отец ребёнка: Алексеев Иван Иванович

Рождение ребёнка
24.12.1937

Дочь: Николаева Тала Ивановна

Отец ребёнка: Алексеев Иван Иванович

село Большой Фонтан Молдавская ССР
Документы сгорели во время войны, свидетельство восстанавливали со слов
Бракосочетание
?.01.1940

Муж: Алексеев Иван Иванович

г.Рыбница Молдова
Смерть
27.04.2004
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