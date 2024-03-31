Алексеев Иван Иванович
Место рожденияс.Ново-Троицкое, Осипенковский р, Запорожье
Дата рождения27.09.1911
Дата смерти21.09.1973
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
13.12.1933
Дочь: Дротьева Валентина Ивановна
Мать ребёнка: Алексеева Журук Ефросинья Петровна
Рождение ребёнка
24.12.1937
Дочь: Николаева Тала Ивановна
Мать ребёнка: Алексеева Журук Ефросинья Петровна
село Большой Фонтан Молдавская ССР
Документы сгорели во время войны, свидетельство восстанавливали со слов
Бракосочетание
?.01.1940
г.Рыбница Молдова
Смерть
21.09.1973