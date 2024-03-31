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Алексеев Иван Иванович

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Место рождения

с.Ново-Троицкое, Осипенковский р, Запорожье

Дата рождения

27.09.1911

Дата смерти

21.09.1973

Пол

Мужской

Добавил:

КЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.09.1911

Отец: не указан

Мать: не указана

с.Ново-Троицкое, Осипенковский р, Запорожье
Рождение ребёнка
13.12.1933

Дочь: Дротьева Валентина Ивановна

Мать ребёнка: Алексеева Журук Ефросинья Петровна

Рождение ребёнка
24.12.1937

Дочь: Николаева Тала Ивановна

Мать ребёнка: Алексеева Журук Ефросинья Петровна

село Большой Фонтан Молдавская ССР
Документы сгорели во время войны, свидетельство восстанавливали со слов
Бракосочетание
?.01.1940

Жена: Алексеева Журук Ефросинья Петровна

г.Рыбница Молдова
Смерть
21.09.1973
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