Хамулло Данила Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Бахирева Зинаида Даниловна
Мать ребёнка: Безобразова Анна Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Бабичева Мария Даниловна
Мать ребёнка: Безобразова Анна Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Хамулло Клавдия Даниловна
Мать ребёнка: Безобразова Анна Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Безобразова Анна Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Хамулло Василий Данилович
Мать ребёнка: Безобразова Анна Ивановна
Смерть
Неизвестно