Бахирева (Хамулло) Зинаида Даниловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБахирева (Хамулло) Зинаида Даниловна

Бахирева (Хамулло) Зинаида Даниловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Хамулло Данила Иванович

Мать: Безобразова Анна Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Оводков Дмитрий Александрович

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бахирева Нина Анатольевна

Отец ребёнка: Бахирев Анатолий Кузьмич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бахирев Анатолий Кузьмич

Смерть
Неизвестно