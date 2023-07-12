Бахирева (Хамулло) Зинаида Даниловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Хамулло Данила Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Оводков Дмитрий Александрович
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Бахирева Нина Анатольевна
Отец ребёнка: Бахирев Анатолий Кузьмич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно