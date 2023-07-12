Безобразова Анна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Безобразова Анна Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бахирева Зинаида Даниловна

Отец ребёнка: Хамулло Данила Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бабичева Мария Даниловна

Отец ребёнка: Хамулло Данила Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Хамулло Клавдия Даниловна

Отец ребёнка: Хамулло Данила Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Хамулло Иван Данилович

Отец ребёнка: Хамулло Данила Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Хамулло Василий Данилович

Отец ребёнка: Хамулло Данила Иванович

Смерть
Неизвестно
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