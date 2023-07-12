Безобразова Анна Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Бахирева Зинаида Даниловна
Отец ребёнка: Хамулло Данила Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Бабичева Мария Даниловна
Отец ребёнка: Хамулло Данила Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Хамулло Клавдия Даниловна
Отец ребёнка: Хамулло Данила Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Хамулло Данила Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Хамулло Василий Данилович
Отец ребёнка: Хамулло Данила Иванович
Смерть
Неизвестно