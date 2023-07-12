Бабичева (Хамулло) Мария Даниловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бабичева (Хамулло) Мария Даниловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Хамулло Данила Иванович

Мать: Безобразова Анна Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бабичева Ирина Ивановна

Отец ребёнка: Бабичев Иван Савельевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бабичев Владимир Иванович

Отец ребёнка: Бабичев Иван Савельевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бабичев Иван Савельевич

Смерть
Неизвестно
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