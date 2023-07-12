Бабичева (Хамулло) Мария Даниловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Хамулло Данила Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Бабичева Ирина Ивановна
Отец ребёнка: Бабичев Иван Савельевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бабичев Владимир Иванович
Отец ребёнка: Бабичев Иван Савельевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно