Бабичев Иван Савельевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бабичев Иван Савельевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бабичева Ирина Ивановна

Мать ребёнка: Бабичева Мария Даниловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бабичев Владимир Иванович

Мать ребёнка: Бабичева Мария Даниловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бабичева Мария Даниловна

Смерть
Неизвестно
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