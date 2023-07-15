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Жгун Прасковья Авксентьевна

Место рождения

Вишенка, Гультяевская волость, Невельский уезд

Дата рождения

Около 1857

Дата смерти

08.02.1903 ст.

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1852 г.р.

Дети

Добавил:

АЮ
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1857

Отец: не указан

Мать: не указана

Вишенка, Гультяевская волость, Невельский уезд
Бракосочетание
19.01.1875 ст.

Муж: Жгун Афанасий Павлович

Гультяи, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
29.10.1875 ст.

Дочь: Жгун Анастасия Афанасьевна

Отец ребёнка: Жгун Афанасий Павлович

Козодои, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
21.09.1877 ст.

Сын: Жгун Дмитрий Афанасьевич

Отец ребёнка: Жгун Афанасий Павлович

Козодои, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
24.08.1885 ст.

Сын: Жгун Пётр Афанасьевич

Отец ребёнка: Жгун Афанасий Павлович

Козодои, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Смерть
08.02.1903 ст.
Козодои, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область

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