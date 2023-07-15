Жгун Прасковья Авксентьевна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1857
Дата смерти08.02.1903 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1857
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
19.01.1875 ст.
Гультяи, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
29.10.1875 ст.
Дочь: Жгун Анастасия Афанасьевна
Отец ребёнка: Жгун Афанасий Павлович
Рождение ребёнка
21.09.1877 ст.
Отец ребёнка: Жгун Афанасий Павлович
Рождение ребёнка
24.08.1885 ст.
Отец ребёнка: Жгун Афанасий Павлович
Смерть
08.02.1903 ст.