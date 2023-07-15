Жгун Анастасия Афанасьевна
Место рождения
Дата рождения29.10.1875 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.10.1875 ст.
Бракосочетание
12.02.1897 ст.
Муж: Жгун Денис Пименович
Гультяи, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
18.05.1897 ст.
Сын: Жгун Павел Денисович
Отец ребёнка: Жгун Денис Пименович
Рождение ребёнка
15.07.1899 ст.
Дочь: Жгун Марина Денисовна
Отец ребёнка: Жгун Денис Пименович
Рождение ребёнка
09.11.1901 ст.
Отец ребёнка: Жгун Денис Пименович
Рождение ребёнка
21.01.1904 ст.
Дочь: Жгун Анастасия Денисовна
Отец ребёнка: Жгун Денис Пименович
Рождение ребёнка
21.03.1905 ст.
Отец ребёнка: Жгун Денис Пименович
Рождение ребёнка
05.02.1913 ст.
Отец ребёнка: Жгун Денис Пименович
Смерть
Неизвестно