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Жгун Анастасия Афанасьевна

Место рождения

Козодои, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область

Дата рождения

29.10.1875 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.10.1875 ст.

Отец: Жгун Афанасий Павлович

Мать: Жгун Прасковья Авксентьевна

Козодои, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Бракосочетание
12.02.1897 ст.

Муж: Жгун Денис Пименович

Гультяи, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
18.05.1897 ст.

Сын: Жгун Павел Денисович

Отец ребёнка: Жгун Денис Пименович

Козодои, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
15.07.1899 ст.

Дочь: Жгун Марина Денисовна

Отец ребёнка: Жгун Денис Пименович

Козодои, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
09.11.1901 ст.

Сын: Жгун Иродион Денисович

Отец ребёнка: Жгун Денис Пименович

Козодои, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
21.01.1904 ст.

Дочь: Жгун Анастасия Денисовна

Отец ребёнка: Жгун Денис Пименович

Козодои, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
21.03.1905 ст.

Сын: Жгун Сергей Денисович

Отец ребёнка: Жгун Денис Пименович

Козодои, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
05.02.1913 ст.

Сын: Жгун Никифор Денисович

Отец ребёнка: Жгун Денис Пименович

Козодои, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Смерть
Неизвестно

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