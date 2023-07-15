Жгун Денис Пименович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1875
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1875
Отец: Жгун Пимен Яковлевич
Мать: Жгун Ксения Логиновна
Бракосочетание
12.02.1897 ст.
Гультяи, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
18.05.1897 ст.
Сын: Жгун Павел Денисович
Мать ребёнка: Жгун Анастасия Афанасьевна
Рождение ребёнка
15.07.1899 ст.
Дочь: Жгун Марина Денисовна
Мать ребёнка: Жгун Анастасия Афанасьевна
Рождение ребёнка
09.11.1901 ст.
Мать ребёнка: Жгун Анастасия Афанасьевна
Рождение ребёнка
21.01.1904 ст.
Дочь: Жгун Анастасия Денисовна
Мать ребёнка: Жгун Анастасия Афанасьевна
Рождение ребёнка
21.03.1905 ст.
Мать ребёнка: Жгун Анастасия Афанасьевна
Рождение ребёнка
05.02.1913 ст.
Мать ребёнка: Жгун Анастасия Афанасьевна
Смерть
Неизвестно