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Жгун Денис Пименович

Место рождения

Козодои, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область

Дата рождения

Около 1875

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1875

Отец: Жгун Пимен Яковлевич

Мать: Жгун Ксения Логиновна

Козодои, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Бракосочетание
12.02.1897 ст.

Жена: Жгун Анастасия Афанасьевна

Гультяи, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
18.05.1897 ст.

Сын: Жгун Павел Денисович

Мать ребёнка: Жгун Анастасия Афанасьевна

Козодои, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
15.07.1899 ст.

Дочь: Жгун Марина Денисовна

Мать ребёнка: Жгун Анастасия Афанасьевна

Козодои, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
09.11.1901 ст.

Сын: Жгун Иродион Денисович

Мать ребёнка: Жгун Анастасия Афанасьевна

Козодои, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
21.01.1904 ст.

Дочь: Жгун Анастасия Денисовна

Мать ребёнка: Жгун Анастасия Афанасьевна

Козодои, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
21.03.1905 ст.

Сын: Жгун Сергей Денисович

Мать ребёнка: Жгун Анастасия Афанасьевна

Козодои, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
05.02.1913 ст.

Сын: Жгун Никифор Денисович

Мать ребёнка: Жгун Анастасия Афанасьевна

Козодои, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Смерть
Неизвестно

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