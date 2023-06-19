Жгун Афанасий Павлович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1852
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1852
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
19.01.1875 ст.
Гультяи, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
Около 1875
Дочь: Жгун Анастасия Афанасьевна
Мать ребёнка: Жгун Прасковья Авксентьевна
Смерть
Неизвестно