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Жгун Афанасий Павлович

Место рождения

Козодои, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область

Дата рождения

Около 1852

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Около 1857 г.р.

Дети

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1852

Отец: не указан

Мать: не указана

Козодои, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Бракосочетание
19.01.1875 ст.

Жена: Жгун Прасковья Авксентьевна

Гультяи, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
Около 1875

Дочь: Жгун Анастасия Афанасьевна

Мать ребёнка: Жгун Прасковья Авксентьевна

Козодои, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Смерть
Неизвестно