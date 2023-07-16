Жгун Дмитрий Афанасьевич
Место рождения
Дата рождения21.09.1877 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.09.1877 ст.
Бракосочетание
26.01.1903 ст.
Жена: Жгун Анна Кирилловна
Гультяи, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
24.12.1903 ст.
Мать ребёнка: Жгун Анна Кирилловна
Рождение ребёнка
13.08.1905 ст.
Дочь: Жгун Ульяна Дмитриевна
Мать ребёнка: Жгун Анна Кирилловна
Смерть
Неизвестно