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Жгун Дмитрий Афанасьевич

Место рождения

Козодои, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область

Дата рождения

21.09.1877 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.09.1877 ст.

Отец: Жгун Афанасий Павлович

Мать: Жгун Прасковья Авксентьевна

Козодои, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Бракосочетание
26.01.1903 ст.

Жена: Жгун Анна Кирилловна

Гультяи, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
24.12.1903 ст.

Сын: Жгун Николай Дмитриевич

Мать ребёнка: Жгун Анна Кирилловна

Козодои, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
13.08.1905 ст.

Дочь: Жгун Ульяна Дмитриевна

Мать ребёнка: Жгун Анна Кирилловна

Козодои, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Смерть
Неизвестно

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