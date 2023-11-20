Жгун Анна Кирилловна
Место рождения
Дата рождения1885
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
26.01.1903 ст.
Гультяи, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
24.12.1903 ст.
Отец ребёнка: Жгун Дмитрий Афанасьевич
Рождение ребёнка
13.08.1905 ст.
Дочь: Жгун Ульяна Дмитриевна
Отец ребёнка: Жгун Дмитрий Афанасьевич
Смерть
Неизвестно