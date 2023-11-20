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Жгун Анна Кирилловна

Место рождения

Лопатино, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область

Дата рождения

1885

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1877 г.р.

Дети

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885

Отец: не указан

Мать: не указана

Лопатино, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Бракосочетание
26.01.1903 ст.

Муж: Жгун Дмитрий Афанасьевич

Гультяи, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
24.12.1903 ст.

Сын: Жгун Николай Дмитриевич

Отец ребёнка: Жгун Дмитрий Афанасьевич

Козодои, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
13.08.1905 ст.

Дочь: Жгун Ульяна Дмитриевна

Отец ребёнка: Жгун Дмитрий Афанасьевич

Козодои, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Смерть
Неизвестно

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