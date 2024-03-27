Волович (Морген) Хая Алексеевна
Место рожденияг. Киренск
Дата рожденияДо 1875
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Место
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Рождение
До 1875
Отец: Морген Алексей (Липман)
Мать: Либа
г. Киренск
Известно, что в 1875 году она уже была. Зимой 1939-го года была жива. Жила в Москве.
Рождение ребёнка
Около 1890
Сын: Волович ? Зельман Иосифогвич
Отец ребёнка: Волович Иосель Гершкович
Рождение ребёнка
01.01.1901
Дочь: Алешкина Елена Иосифовна
Отец ребёнка: Волович Иосель Гершкович
г. Киренск
Рождение ребёнка
27.11.1901
Дочь: Инда-Мирьям
Отец ребёнка: Волович Иосель Гершкович
Иркутск, город Иркутск, Иркутская область
Рождение ребёнка
1901
Дочь: Юхлова Роня Иосифовна
Отец ребёнка: Волович Иосель Гершкович
Рождение ребёнка
20.03.1908
Дочь: Васильева Любовь Иосифовна
Отец ребёнка: Волович Иосель Гершкович
г. Киренск
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно