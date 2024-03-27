Волович (Морген) Хая Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Волович (Морген) Хая Алексеевна

Место рождения

г. Киренск

Дата рождения

До 1875

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1875

Отец: Морген Алексей (Липман)

Мать: Либа

г. Киренск
Известно, что в 1875 году она уже была. Зимой 1939-го года была жива. Жила в Москве.
Рождение ребёнка
Около 1890

Сын: Волович ? Зельман Иосифогвич

Отец ребёнка: Волович Иосель Гершкович

Рождение ребёнка
01.01.1901

Дочь: Алешкина Елена Иосифовна

Отец ребёнка: Волович Иосель Гершкович

г. Киренск
Рождение ребёнка
27.11.1901

Дочь: Инда-Мирьям

Отец ребёнка: Волович Иосель Гершкович

Иркутск, город Иркутск, Иркутская область
Рождение ребёнка
1901

Дочь: Юхлова Роня Иосифовна

Отец ребёнка: Волович Иосель Гершкович

Рождение ребёнка
20.03.1908

Дочь: Васильева Любовь Иосифовна

Отец ребёнка: Волович Иосель Гершкович

г. Киренск
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Волович Иосель Гершкович

Смерть
Неизвестно
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