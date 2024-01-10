Волович Иосель Гершкович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1890
Сын: Волович ? Зельман Иосифогвич
Мать ребёнка: Волович Хая Алексеевна
Рождение ребёнка
01.01.1901
Дочь: Алешкина Елена Иосифовна
Мать ребёнка: Волович Хая Алексеевна
г. Киренск
Рождение ребёнка
27.11.1901
Дочь: Инда-Мирьям
Мать ребёнка: Волович Хая Алексеевна
Иркутск, город Иркутск, Иркутская область
Рождение ребёнка
20.03.1908
Дочь: Васильева Любовь Иосифовна
Мать ребёнка: Волович Хая Алексеевна
г. Киренск
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Юхлова Роня Иосифовна
Мать ребёнка: Волович Хая Алексеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Волович Хая Алексеевна
Смерть
Неизвестно