Волович Иосель Гершкович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Волович Иосель Гершкович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1890

Сын: Волович ? Зельман Иосифогвич

Мать ребёнка: Волович Хая Алексеевна

Рождение ребёнка
01.01.1901

Дочь: Алешкина Елена Иосифовна

Мать ребёнка: Волович Хая Алексеевна

г. Киренск
Рождение ребёнка
27.11.1901

Дочь: Инда-Мирьям

Мать ребёнка: Волович Хая Алексеевна

Иркутск, город Иркутск, Иркутская область
Рождение ребёнка
20.03.1908

Дочь: Васильева Любовь Иосифовна

Мать ребёнка: Волович Хая Алексеевна

г. Киренск
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Юхлова Роня Иосифовна

Мать ребёнка: Волович Хая Алексеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Волович Хая Алексеевна

Смерть
Неизвестно
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