Юхлова (Волович) Роня Иосифовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1901
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Мать
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1901
Отец: Волович Иосель Гершкович
Мать: Волович Хая Алексеевна
Рождение ребёнка
30.07.1920
Сын: Юхлов Виктор Константинович
Отец ребёнка: Юхлов Константин Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Юхлов Александр Константинович
Отец ребёнка: Юхлов Константин Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно