Юхлова (Волович) Роня Иосифовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Юхлова (Волович) Роня Иосифовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1901

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1901

Отец: Волович Иосель Гершкович

Мать: Волович Хая Алексеевна

Рождение ребёнка
30.07.1920

Сын: Юхлов Виктор Константинович

Отец ребёнка: Юхлов Константин Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Юхлов Александр Константинович

Отец ребёнка: Юхлов Константин Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Юхлов Константин Иванович

Смерть
Неизвестно
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