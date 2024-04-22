Зайцев Семён Васильевич
Место рождения
Дата рождения02.02.1883
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.02.1883
Отец: Зайцев Василий Павлов
Мать: Анна Герасимова
Бракосочетание
28.01.1901
Рождение ребёнка
26.12.1902
Дочь: Мария Семёновна
Мать ребёнка: Зайцева Прасковья Васильева
Рождение ребёнка
11.02.1904
Сын: Зайцев Александр Семёнович
Мать ребёнка: Зайцева Прасковья Васильева
Рождение ребёнка
16.05.1909
Сын: Зайцев Константин Семёнович
Мать ребёнка: Зайцева Прасковья Васильева
Рождение ребёнка
05.03.1911
Мать ребёнка: Зайцева Прасковья Васильева
Бракосочетание
29.05.1913
Жена: Зайцева Таисия Яковлева
Смерть
Неизвестно