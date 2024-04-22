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Зайцев Семён Васильевич

Место рождения

Бочиха, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

02.02.1883

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.02.1883

Отец: Зайцев Василий Павлов

Мать: Анна Герасимова

Бочиха, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
28.01.1901

Жена: Зайцева Прасковья Васильева

Рождение ребёнка
26.12.1902

Дочь: Мария Семёновна

Мать ребёнка: Зайцева Прасковья Васильева

Бочиха, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
11.02.1904

Сын: Зайцев Александр Семёнович

Мать ребёнка: Зайцева Прасковья Васильева

Бочиха, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
16.05.1909

Сын: Зайцев Константин Семёнович

Мать ребёнка: Зайцева Прасковья Васильева

Бочиха, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
05.03.1911

Сын: Зайцев Леонид Семёнович

Мать ребёнка: Зайцева Прасковья Васильева

Бочиха, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
29.05.1913

Жена: Зайцева Таисия Яковлева

Смерть
Неизвестно
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