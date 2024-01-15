Зайцева (Горбунова) Прасковья Васильева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зайцева (Горбунова) Прасковья Васильева

Место рождения

Ольгино

Дата рождения

1884

Дата смерти

11.05.1913

Пол

Женский

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1884

Отец: не указан

Мать: не указана

Ольгино
Бракосочетание
28.01.1901

Муж: Зайцев Семён Васильевич

Рождение ребёнка
26.12.1902

Дочь: Мария Семёновна

Отец ребёнка: Зайцев Семён Васильевич

Бочиха, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
11.02.1904

Сын: Зайцев Александр Семёнович

Отец ребёнка: Зайцев Семён Васильевич

Бочиха, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
16.05.1909

Сын: Зайцев Константин Семёнович

Отец ребёнка: Зайцев Семён Васильевич

Бочиха, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
05.03.1911

Сын: Зайцев Леонид Семёнович

Отец ребёнка: Зайцев Семён Васильевич

Бочиха, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
11.05.1913
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