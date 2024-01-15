Зайцева (Горбунова) Прасковья Васильева
Место рожденияОльгино
Дата рождения1884
Дата смерти11.05.1913
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
28.01.1901
Рождение ребёнка
26.12.1902
Дочь: Мария Семёновна
Отец ребёнка: Зайцев Семён Васильевич
Рождение ребёнка
11.02.1904
Сын: Зайцев Александр Семёнович
Отец ребёнка: Зайцев Семён Васильевич
Рождение ребёнка
16.05.1909
Сын: Зайцев Константин Семёнович
Отец ребёнка: Зайцев Семён Васильевич
Рождение ребёнка
05.03.1911
Отец ребёнка: Зайцев Семён Васильевич
Смерть
11.05.1913