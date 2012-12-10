Кузьмина (Забкова) Валентина Ивановна
Место рождения
Дата рождения27.12.1922
Дата смерти10.12.2012
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.12.1922
Отец: Забков Иван
Место жительства
С 27.12.1922 по 1939
Гражданство
С 27.12.1922
СССР, Россия
Место жительства
С 1939 по 1959
Работа или профессия
С 1939 по 1959
Радист
Бракосочетание
02.12.1944
Рождение ребёнка
29.12.1954
Дочь: Шерстнева Наталья Петровна
Отец ребёнка: Кузьмин Петр Иванович
Место жительства
С 1959 по 1976
Горно-Алтайск, город Горно-Алтайск, Республика Алтай
Место жительства
С 1976 по 10.12.2012
Смерть
10.12.2012
Похороны
12.12.2012