Кузьмина (Забкова) Валентина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКузьмина (Забкова) Валентина Ивановна

Кузьмина (Забкова) Валентина Ивановна

avatar

Место рождения

Малый Кемчуг, Емельяновский муниципальный район, Красноярский край

Дата рождения

27.12.1922

Дата смерти

10.12.2012

Пол

Женский

Добавил:

ГШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.12.1922

Отец: Забков Иван

Мать: Матвеева Ефросиния Матвеевна

Малый Кемчуг, Емельяновский муниципальный район, Красноярский край
Место жительства
С 27.12.1922 по 1939
Малый Кемчуг, Емельяновский муниципальный район, Красноярский край
Гражданство
С 27.12.1922
Малый Кемчуг, Емельяновский муниципальный район, Красноярский край
СССР, Россия
Место жительства
С 1939 по 1959
Норильск, город Норильск, Красноярский край
Работа или профессия
С 1939 по 1959
Норильск, город Норильск, Красноярский край
Радист
Бракосочетание
02.12.1944

Муж: Кузьмин Петр Иванович

Норильск, город Норильск, Красноярский край
Рождение ребёнка
29.12.1954

Дочь: Шерстнева Наталья Петровна

Отец ребёнка: Кузьмин Петр Иванович

Норильск, город Норильск, Красноярский край
Место жительства
С 1959 по 1976
Горно-Алтайск, город Горно-Алтайск, Республика Алтай
Место жительства
С 1976 по 10.12.2012
Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Смерть
10.12.2012
Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Похороны
12.12.2012
Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close