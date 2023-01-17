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Кузьмин Петр Иванович

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Место рождения

Кош-Агач, Кош-Агачский муниципальный район, Республика Алтай

Дата рождения

03.09.1918

Дата смерти

09.05.1985

Пол

Мужской

Добавил:

ГШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.09.1918

Отец: Кузьмин Иван Кузьмич

Мать: Кузьмина Евдокия Филипповна

Кош-Агач, Кош-Агачский муниципальный район, Республика Алтай
Гражданство
С 03.09.1918
Кош-Агач, Кош-Агачский муниципальный район, Республика Алтай
СССР
Место жительства
С 03.09.1918 по 1937
Горно-Алтайск, город Горно-Алтайск, Республика Алтай
Место жительства
С 1937 по 1976
Норильск, город Норильск, Красноярский край
Работа или профессия
С 1940 по 1976
Норильск, город Норильск, Красноярский край
Начальник цеха снегоборьбы
Бракосочетание
02.12.1944

Жена: Кузьмина Валентина Ивановна

Норильск, город Норильск, Красноярский край
Рождение ребёнка
29.12.1954

Дочь: Шерстнева Наталья Петровна

Мать ребёнка: Кузьмина Валентина Ивановна

Норильск, город Норильск, Красноярский край
Место жительства
С 1976 по 09.05.1985
Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Смерть
09.05.1985
Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Похороны
11.05.1985
Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
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