Кузьмин Петр Иванович
Место рождения
Дата рождения03.09.1918
Дата смерти09.05.1985
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.09.1918
Отец: Кузьмин Иван Кузьмич
Гражданство
С 03.09.1918
СССР
Место жительства
С 03.09.1918 по 1937
Горно-Алтайск, город Горно-Алтайск, Республика Алтай
Место жительства
С 1937 по 1976
Работа или профессия
С 1940 по 1976
Начальник цеха снегоборьбы
Бракосочетание
02.12.1944
Рождение ребёнка
29.12.1954
Дочь: Шерстнева Наталья Петровна
Мать ребёнка: Кузьмина Валентина Ивановна
Место жительства
С 1976 по 09.05.1985
Смерть
09.05.1985
Похороны
11.05.1985