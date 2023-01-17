Кузьмин Иван Кузьмич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1890
Дата смерти1959
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1890
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
03.09.1918
Мать ребёнка: Кузьмина Евдокия Филипповна
Кош-Агач, Кош-Агачский муниципальный район, Республика Алтай
Место жительства
С 1918 по 1959
Работа или профессия
С 1918 по 1920
Красный партизан
Работа или профессия
С 1920
Руководитель
Похороны
1959
Смерть
1959