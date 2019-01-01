деревня Ильина Гора, Демянский муниципальный район, Новгородская область (на 2019) — Familio

Ильина Гора

Демянский муниципальный район, Новгородская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Новгородская губерния, Демянский уезд, Ильиногорская волость
450. Ильина Горка, село бывшее государственное, дворов 58, жителей 290, волостное правление (уездный город в 14 верстах), 2 церкви православные, школа, 3 лавки, ярмарка 2 Показать все

Волости и гмины 1890 года

Местонахождение волостного правленияСтанКрестьянской земли десятинСеленийКрестьянских дворовМужчинЖенщинОбоего полаНе крестьянских дворов
Новгородская губерния, Демянский уезд, Ильино-Горская волость
село Ильина-Горка9111753537113733413545688613

Список населённых мест Новгородской губернии 1907–1913 годов

Название населённого пунктаСтан и участокКакого общества или на чьей землеЗанятых постройками дворовых местЖилых строенийЧисло мужчинЧисло женщинЧисло жителей обоего полаВёрст от уездного городаВёрст от волостного правленияВёрст от приходской церквиГлавное занятие жителейПодсобное занятие жителейЖелезная дорога, река или торговый трактПри какой водеПримечания
Демянский уезд, Ильиногорская волость
11Ильина Горка (с.)1-го стана, 2-го зем. уч.Ильиногорского7010016516833314++земледелиегончар. пр. и отхожий промыселколодезьЧасовня, земская школа, волостное правление, земская конная станция, врач. фельд. пункт, 2 мелочные лавки, ярмарка 20 июля и 23 дек., казенная винная лавка

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Новгородская область, Демянский район
60049Ильина Горадеревня57°35'00"32°39'00"O-36-090

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Новгородская область, Демянский муниципальный район, Ильиногорское сельское поселение
49612419138д Ильина Горадеревня

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