Кузьмина Евдокия Филипповна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1890
Дата смерти1973
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1890
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
03.09.1918
Отец ребёнка: Кузьмин Иван Кузьмич
Кош-Агач, Кош-Агачский муниципальный район, Республика Алтай
Работа или профессия
С 1918 по 1973
Домохозяйка
Место жительства
С 1918 по 1973
Похороны
1973
Смерть
1973