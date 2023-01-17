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Кузьмина Евдокия Филипповна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1890

Дата смерти

1973

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ГШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1890

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
03.09.1918

Сын: Кузьмин Петр Иванович

Отец ребёнка: Кузьмин Иван Кузьмич

Кош-Агач, Кош-Агачский муниципальный район, Республика Алтай
Работа или профессия
С 1918 по 1973
Горно-Алтайск, город Горно-Алтайск, Республика Алтай
Домохозяйка
Место жительства
С 1918 по 1973
Горно-Алтайск, город Горно-Алтайск, Республика Алтай
Похороны
1973
Горно-Алтайск, город Горно-Алтайск, Республика Алтай
Смерть
1973
Горно-Алтайск, город Горно-Алтайск, Республика Алтай
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