Матвеева Ефросиния Матвеевна
Место рождения
Дата рождения1888
Дата смерти1982
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
С 1888 по 1982
Крестьянка
Крещение
1888
Чалбышево, Енисейский муниципальный район, Красноярский край
Место жительства
С 1888 по 1982
Гражданство
С 1888 по 1982
Бракосочетание
Между 1920 и 1922
Муж: Забков Иван
Рождение ребёнка
27.12.1922
Дочь: Кузьмина Валентина Ивановна
Отец ребёнка: Забков Иван
Смерть
1982