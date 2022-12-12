Матвеева Ефросиния Матвеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Матвеева Ефросиния Матвеевна

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Место рождения

Малый Кемчуг, Емельяновский муниципальный район, Красноярский край

Дата рождения

1888

Дата смерти

1982

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

До 1902 г.р.

Дети

Добавил:

ГШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888

Отец: не указан

Мать: не указана

Малый Кемчуг, Емельяновский муниципальный район, Красноярский край
Работа или профессия
С 1888 по 1982
Малый Кемчуг, Емельяновский муниципальный район, Красноярский край
Крестьянка
Крещение
1888
Чалбышево, Енисейский муниципальный район, Красноярский край
Место жительства
С 1888 по 1982
Малый Кемчуг, Емельяновский муниципальный район, Красноярский край
Гражданство
С 1888 по 1982
Малый Кемчуг, Емельяновский муниципальный район, Красноярский край
Бракосочетание
Между 1920 и 1922

Муж: Забков Иван

Малый Кемчуг, Емельяновский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
27.12.1922

Дочь: Кузьмина Валентина Ивановна

Отец ребёнка: Забков Иван

Малый Кемчуг, Емельяновский муниципальный район, Красноярский край
Смерть
1982
Малый Кемчуг, Емельяновский муниципальный район, Красноярский край
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