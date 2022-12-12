Забков Иван
Место рождения
Дата рожденияДо 1902
Дата смертиОколо 1941
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1902
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Между 1920 и 1922
Рождение ребёнка
27.12.1922
Дочь: Кузьмина Валентина Ивановна
Мать ребёнка: Матвеева Ефросиния Матвеевна
Место жительства
До 1941
Работа или профессия
До 1941
Гражданство
До 1941
Россия, СССР
Смерть
Около 1941
Похороны
Около 1941