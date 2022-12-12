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Забков Иван

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Место рождения

Малый Кемчуг, Емельяновский муниципальный район, Красноярский край

Дата рождения

До 1902

Дата смерти

Около 1941

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1888 г.р.

Дети

Добавил:

ГШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1902

Отец: не указан

Мать: не указана

Малый Кемчуг, Емельяновский муниципальный район, Красноярский край
Бракосочетание
Между 1920 и 1922

Жена: Матвеева Ефросиния Матвеевна

Малый Кемчуг, Емельяновский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
27.12.1922

Дочь: Кузьмина Валентина Ивановна

Мать ребёнка: Матвеева Ефросиния Матвеевна

Малый Кемчуг, Емельяновский муниципальный район, Красноярский край
Место жительства
До 1941
Малый Кемчуг, Емельяновский муниципальный район, Красноярский край
Работа или профессия
До 1941
Малый Кемчуг, Емельяновский муниципальный район, Красноярский край
Гражданство
До 1941
Малый Кемчуг, Емельяновский муниципальный район, Красноярский край
Россия, СССР
Смерть
Около 1941
Малый Кемчуг, Емельяновский муниципальный район, Красноярский край
Похороны
Около 1941
Малый Кемчуг, Емельяновский муниципальный район, Красноярский край
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