Деркаченко (? Мельник) Елизавета Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1821
Дата смерти27.?.1896
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1846
Сын: Деркаченко Сергей Андреевич
Отец ребёнка: Деркаченко Андрей Иванов
Рождение ребёнка
1850
Сын: Деркаченко Иоанн Андреевич
Отец ребёнка: Деркаченко Андрей Иванов
Рождение ребёнка
1850
Дочь: Воропай Анна Андреева
Отец ребёнка: Деркаченко Андрей Иванов
Рождение ребёнка
1853
Дочь: Агриппина Андреева
Отец ребёнка: Деркаченко Андрей Иванов
Рождение ребёнка
1857
Дочь: Вугненко Агафья Андреева
Отец ребёнка: Деркаченко Андрей Иванов
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Семенюта Мария Андреева
Отец ребёнка: Деркаченко Андрей Иванов
Смерть
27.?.1896
ДАЗО, Ф. 5593 о.2, д. 725 МК Вознесенской Церкви села Вознесенки 1896-1897