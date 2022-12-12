Деркаченко (? Мельник) Елизавета Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДеркаченко (? Мельник) Елизавета Григорьевна

Деркаченко (? Мельник) Елизавета Григорьевна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1821

Дата смерти

27.?.1896

Пол

Женский

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1846

Сын: Деркаченко Сергей Андреевич

Отец ребёнка: Деркаченко Андрей Иванов

Перелюб, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1850

Сын: Деркаченко Иоанн Андреевич

Отец ребёнка: Деркаченко Андрей Иванов

Рождение ребёнка
1850

Дочь: Воропай Анна Андреева

Отец ребёнка: Деркаченко Андрей Иванов

Перелюб, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1853

Дочь: Агриппина Андреева

Отец ребёнка: Деркаченко Андрей Иванов

Перелюб, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1857

Дочь: Вугненко Агафья Андреева

Отец ребёнка: Деркаченко Андрей Иванов

Перелюб, Чернігівська область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Деркаченко Андрей Иванов

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Семенюта Мария Андреева

Отец ребёнка: Деркаченко Андрей Иванов

Смерть
27.?.1896
ДАЗО, Ф. 5593 о.2, д. 725 МК Вознесенской Церкви села Вознесенки 1896-1897
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close