Деркаченко Иоанн Андреевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1850
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1850
Рождение ребёнка
05.12.1877
Сын: Деркаченко Савва Иоаннович
Мать ребёнка: Деркаченко Матрона Прокопиевна
Рождение ребёнка
13.05.1880
Дочь: Гликерия Иванова
Мать ребёнка: Деркаченко Матрона Прокопиевна
Рождение ребёнка
03.06.1885
Дочь: Бурдей Акилина Иоанновна
Мать ребёнка: Деркаченко Матрона Прокопиевна
Рождение ребёнка
15.10.1887
Сын: Деркаченко Евгений Иоаннович
Мать ребёнка: Деркаченко Матрона Прокопиевна
Рождение ребёнка
27.05.1890
Сын: Деркаченко Никита Иоаннович
Мать ребёнка: Деркаченко Матрона Прокопиевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Деркаченко Матрона Прокопиевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Деркаченко Матрона Прокопиевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно