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Деркаченко Иоанн Андреевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1850

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1850

Отец: Деркаченко Андрей Иванов

Мать: Деркаченко Елизавета Григорьевна

Рождение ребёнка
05.12.1877

Сын: Деркаченко Савва Иоаннович

Мать ребёнка: Деркаченко Матрона Прокопиевна

Рождение ребёнка
13.05.1880

Дочь: Гликерия Иванова

Мать ребёнка: Деркаченко Матрона Прокопиевна

Рождение ребёнка
03.06.1885

Дочь: Бурдей Акилина Иоанновна

Мать ребёнка: Деркаченко Матрона Прокопиевна

Рождение ребёнка
15.10.1887

Сын: Деркаченко Евгений Иоаннович

Мать ребёнка: Деркаченко Матрона Прокопиевна

Рождение ребёнка
27.05.1890

Сын: Деркаченко Никита Иоаннович

Мать ребёнка: Деркаченко Матрона Прокопиевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Деркаченко Матрона Прокопиевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Деркаченко Матрона Прокопиевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Деркаченко Матрона Прокопиевна

Смерть
Неизвестно
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