Козич (Панфиленко) Мария Лукьяновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Козич (Панфиленко) Мария Лукьяновна

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Место рождения

Ельск, Ельский район, Гомельская область

Дата рождения

16.04.1908

Дата смерти

1994

Пол

Женский

Добавил:

ПВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.04.1908

Отец: Панфиленко Лукьян

Мать: Панфиленко Ульяна

Ельск, Ельский район, Гомельская область
Рождение ребёнка
18.12.1932

Сын: Козич Алексей Павлович

Отец ребёнка: Козич Павел Маркович

Физинки, Наровлянский район, Гомельская область
Рождение ребёнка
28.08.1936

Дочь: Курина Надежда Павловна

Отец ребёнка: Козич Павел Маркович

Физинки, Наровлянский район, Гомельская область
Рождение ребёнка
28.09.1939

Дочь: Силаева-Павлова Анна Павловна

Отец ребёнка: Козич Павел Маркович

Физинки, Наровлянский район, Гомельская область
по документам 28.09.1937
Рождение ребёнка
1941

Сын: Козич Владимир Павлович

Отец ребёнка: Козич Павел Маркович

Физинки, Наровлянский район, Гомельская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Козич Павел Маркович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Черкас Галина Павловна

Отец ребёнка: Козич Павел Маркович

Физинки, Наровлянский район, Гомельская область
Смерть
1994
Большаково, Славский, Калининградская область
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