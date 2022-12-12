Козич (Панфиленко) Мария Лукьяновна
Место рождения
Дата рождения16.04.1908
Дата смерти1994
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.04.1908
Отец: Панфиленко Лукьян
Мать: Панфиленко Ульяна
Рождение ребёнка
18.12.1932
Отец ребёнка: Козич Павел Маркович
Рождение ребёнка
28.08.1936
Дочь: Курина Надежда Павловна
Отец ребёнка: Козич Павел Маркович
Рождение ребёнка
28.09.1939
Дочь: Силаева-Павлова Анна Павловна
Отец ребёнка: Козич Павел Маркович
по документам 28.09.1937
Рождение ребёнка
1941
Отец ребёнка: Козич Павел Маркович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Козич Павел Маркович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Черкас Галина Павловна
Отец ребёнка: Козич Павел Маркович
Смерть
1994
Большаково, Славский, Калининградская область