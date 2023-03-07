Силаева-Павлова (Козич) Анна Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Силаева-Павлова (Козич) Анна Павловна

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Место рождения

Физинки, Наровлянский район, Гомельская область

Дата рождения

28.09.1939

Пол

Женский

Добавил:

ПВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.09.1939

Отец: Козич Павел Маркович

Мать: Козич Мария Лукьяновна

Физинки, Наровлянский район, Гомельская область
по документам 28.09.1937
Рождение ребёнка
28.01.1967

Дочь: Васильева Светлана Вячеславовна

Отец ребёнка: Калинин Вячеслав Петрович

Большаково, Славский, Калининградская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Калинин Борис Вячеславович

Отец ребёнка: Калинин Вячеслав Петрович

Большаково, Славский, Калининградская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Калинин Вячеслав Петрович

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