Силаева-Павлова (Козич) Анна Павловна
Место рождения
Дата рождения28.09.1939
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.09.1939
Отец: Козич Павел Маркович
Мать: Козич Мария Лукьяновна
по документам 28.09.1937
Рождение ребёнка
28.01.1967
Дочь: Васильева Светлана Вячеславовна
Отец ребёнка: Калинин Вячеслав Петрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Калинин Борис Вячеславович
Отец ребёнка: Калинин Вячеслав Петрович
Бракосочетание
Неизвестно