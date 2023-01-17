Козич Владимир Павлович
Место рождения
Дата рождения1941
Дата смерти2000
ПолМужской
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1941
Отец: Козич Павел Маркович
Мать: Козич Мария Лукьяновна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Козич Александр Владимирович
Мать ребёнка: Абромайтите Беруте-Станислава Алексеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Абромайтис Сергей Владимирович
Мать ребёнка: Абромайтите Беруте-Станислава Алексеевна
Смерть
2000