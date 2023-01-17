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Козич Владимир Павлович

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Место рождения

Физинки, Наровлянский район, Гомельская область

Дата рождения

1941

Дата смерти

2000

Пол

Мужской

Добавил:

ПВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1941

Отец: Козич Павел Маркович

Мать: Козич Мария Лукьяновна

Физинки, Наровлянский район, Гомельская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Абромайтите Беруте-Станислава Алексеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Козич Александр Владимирович

Мать ребёнка: Абромайтите Беруте-Станислава Алексеевна

Большаково, Славский, Калининградская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Абромайтис Сергей Владимирович

Мать ребёнка: Абромайтите Беруте-Станислава Алексеевна

Смерть
2000
Большаково, Славский, Калининградская область
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