Козич Алексей Павлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКозич Алексей Павлович

Козич Алексей Павлович

avatar

Место рождения

Физинки, Наровлянский район, Гомельская область

Дата рождения

18.12.1932

Дата смерти

1989

Пол

Мужской

Добавил:

ПВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.12.1932

Отец: Козич Павел Маркович

Мать: Козич Мария Лукьяновна

Физинки, Наровлянский район, Гомельская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ященя Татьяна Алексеевна

Мать ребёнка: Козич Александра Михайловна

Большаково, Славский, Калининградская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Пасынкова Марина Алексеевна

Мать ребёнка: Козич Александра Михайловна

Большаково, Славский, Калининградская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Козич Александра Михайловна

Смерть
1989
Большаково, Славский, Калининградская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close