Козич Алексей Павлович
Место рождения
Дата рождения18.12.1932
Дата смерти1989
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.12.1932
Отец: Козич Павел Маркович
Мать: Козич Мария Лукьяновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ященя Татьяна Алексеевна
Мать ребёнка: Козич Александра Михайловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Пасынкова Марина Алексеевна
Мать ребёнка: Козич Александра Михайловна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1989