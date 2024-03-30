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Якименко Петр Феодосьевич
Якименко Петр Феодосьевич
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Древо
Место рождения
Хильковка
, Полтавська область
Дата рождения
1900
Дата смерти
1975
Пол
Мужской
Отец
Якименко Феодосий Петрович
1863 г.р.
Мать
Якименко Матрона Васильевна
Около 1876 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
FP
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900
Отец:
Якименко Феодосий Петрович
Мать:
Якименко Матрона Васильевна
Хильковка
, Полтавська область
Смерть
1975
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