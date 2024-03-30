Якименко Петр Феодосьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Якименко Петр Феодосьевич

Место рождения

Хильковка, Полтавська область

Дата рождения

1900

Дата смерти

1975

Пол

Мужской

Отец

1863 г.р.

Мать

Около 1876 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

FP
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900

Отец: Якименко Феодосий Петрович

Мать: Якименко Матрона Васильевна

Хильковка, Полтавська область
Смерть
1975
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