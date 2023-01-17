село Хильковка, село Хильковка, Полтавська область (на 2018) — Familio

Хильковка

Полтавська область (на 2018)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Полтавская губерния, Хорольский уезд
4508Хильковка, с. вл.при колодцах.152751200201Церковь православная 1.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Полтавская губерния, Хорольский уезд, Повровско-Богачанская волость
1065. Хильковка, село бывшее владельческое, дворов 80, жителей 479, церковь православная, питейный дом, лпк. — 13 июля, 3 ветряных мельницы

Список населённых мест Полтавской губернии на 1900 год

Волости и поселенияСельские обществаОт волостиОт городаДворовДомохозяйствДомохозяевРевизских душМужчинЖенщинИтого
Хорольский уезд, Покровско-Богачанская волость
39.0Хильковка село с № 4Хильковское крестьян собственников 1-ое10156154112180186366

Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)

Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
Полтавська область
А-19411Хильківкаселоцентр сільської радир-н Хорольськийсільрада Хильківська
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