Якименко Феодосий Петрович
Место рождения
Дата рождения14.08.1863 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.08.1863 ст.
Рождение ребёнка
23.12.1892
Сын: Якименко Павел Феодосьевич
Мать ребёнка: Мария Корнелиевна
Рождение ребёнка
1894
Сын: Якименко Василий Феодосьевич
Мать ребёнка: Мария Корнелиевна
Рождение ребёнка
1897
Дочь: Ковтун Марья Феодосьевна
Мать ребёнка: Якименко Матрона Васильевна
Рождение ребёнка
1898
Дочь: Якименко Марина Феодосьевна
Мать ребёнка: Якименко Матрона Васильевна
Рождение ребёнка
1900
Сын: Якименко Петр Феодосьевич
Мать ребёнка: Якименко Матрона Васильевна
Рождение ребёнка
1905
Дочь: Якименко Евдокия Феодосьевна
Мать ребёнка: Якименко Матрона Васильевна
Рождение ребёнка
23.08.1908 ст.
Сын: Якименко Евтихий Феодосьевич
Мать ребёнка: Якименко Матрона Васильевна
Рождение ребёнка
1911
Сын: Якименко Григорий Феодосьевич
Мать ребёнка: Якименко Матрона Васильевна
Рождение ребёнка
14.03.1919
Дочь: Якименко Ульяна Феодосьевна
Мать ребёнка: Якименко Матрона Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мария Корнелиевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно