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Якименко Феодосий Петрович

Место рождения

Хильковка, Полтавська область

Дата рождения

14.08.1863 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

FP
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.08.1863 ст.

Отец: Якименко Пётр Исидорович

Мать: Якименко Евфросиния Павловна

Хильковка, Полтавська область
Рождение ребёнка
23.12.1892

Сын: Якименко Павел Феодосьевич

Мать ребёнка: Мария Корнелиевна

Хильковка, Полтавська область
Рождение ребёнка
1894

Сын: Якименко Василий Феодосьевич

Мать ребёнка: Мария Корнелиевна

Хильковка, Полтавська область
Рождение ребёнка
1897

Дочь: Ковтун Марья Феодосьевна

Мать ребёнка: Якименко Матрона Васильевна

Хильковка, Полтавська область
Рождение ребёнка
1898

Дочь: Якименко Марина Феодосьевна

Мать ребёнка: Якименко Матрона Васильевна

Хильковка, Полтавська область
Рождение ребёнка
1900

Сын: Якименко Петр Феодосьевич

Мать ребёнка: Якименко Матрона Васильевна

Хильковка, Полтавська область
Рождение ребёнка
1905

Дочь: Якименко Евдокия Феодосьевна

Мать ребёнка: Якименко Матрона Васильевна

Хильковка, Полтавська область
Рождение ребёнка
23.08.1908 ст.

Сын: Якименко Евтихий Феодосьевич

Мать ребёнка: Якименко Матрона Васильевна

Хильковка, Полтавська область
Рождение ребёнка
1911

Сын: Якименко Григорий Феодосьевич

Мать ребёнка: Якименко Матрона Васильевна

Рождение ребёнка
14.03.1919

Дочь: Якименко Ульяна Феодосьевна

Мать ребёнка: Якименко Матрона Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мария Корнелиевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Якименко Матрона Васильевна

Смерть
Неизвестно
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