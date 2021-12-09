Синчугова (Федорова) Нина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Синчугова (Федорова) Нина

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Место рождения

Челнинский район

Дата рождения

30.09.1951

Дата смерти

09.12.2021

Пол

Женский

Отец

1928 г.р.

Мать

1916 г.р.

Муж

1948 г.р.

Дети

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Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.09.1951

Отец: Федоров Иосиф

Мать: Султанова (Дусманова) Анастасия

Развод
Неизвестно

Муж: Синчугов Владимир

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Синчугов Владимир

Рождение ребёнка
18.06.1972

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Синчугов Владимир

Рождение ребёнка
11.03.1974

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Синчугов Владимир

Рождение ребёнка
18.09.1977

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Синчугов Владимир

Рождение ребёнка
15.02.1988

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Синчугов Владимир

Рождение ребёнка
30.05.1990

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Синчугов Владимир

Смерть
09.12.2021

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