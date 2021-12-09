Синчугова (Федорова) Нина
Место рожденияЧелнинский район
Дата рождения30.09.1951
Дата смерти09.12.2021
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.09.1951
Отец: Федоров Иосиф
Развод
Неизвестно
Муж: Синчугов Владимир
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Синчугов Владимир
Рождение ребёнка
18.06.1972
Рождение ребёнка
11.03.1974
Рождение ребёнка
18.09.1977
Рождение ребёнка
15.02.1988
Рождение ребёнка
30.05.1990
Смерть
09.12.2021