Федоров Иосиф
Место рожденияНе указано
Дата рождения1928
Дата смерти1981
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1928
Отец: Федоров Иван
Мать: Серафима
Развод
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Султанова (Дусманова) Анастасия
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
30.09.1951
Дочь: Синчугова (Федорова) Нина
Мать ребёнка: Султанова (Дусманова) Анастасия
Смерть
1981
Причина смерти: Естественная смерть/старость