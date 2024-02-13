Федоров Иосиф — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Федоров Иосиф

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1928

Дата смерти

1981

Пол

Мужской

Отец

Мать

Жена

1916 г.р.

Дети

1951 г.р.
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Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1928

Отец: Федоров Иван

Мать: Серафима

Развод
Неизвестно

Жена: Султанова (Дусманова) Анастасия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Султанова (Дусманова) Анастасия

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Султанова (Дусманова) Анастасия

Рождение ребёнка
30.09.1951

Дочь: Синчугова (Федорова) Нина

Мать ребёнка: Султанова (Дусманова) Анастасия

Смерть
1981
Причина смерти: Естественная смерть/старость

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