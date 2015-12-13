Султанова (Дусманова) Анастасия
Место рожденияЧелнинский район
Дата рождения21.04.1916
Дата смерти13.12.2015
ПолЖенский
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.04.1916
Отец: Дусманов Григорий
Мать: Дусманова Ефросинья
Развод
Неизвестно
Муж: Федоров Иосиф
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Федоров Иосиф
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Федоров Иосиф
Рождение ребёнка
30.09.1951
Дочь: Синчугова (Федорова) Нина
Отец ребёнка: Федоров Иосиф
Смерть
13.12.2015
Причина смерти: Рак