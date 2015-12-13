Султанова (Дусманова) Анастасия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСултанова (Дусманова) Анастасия

Султанова (Дусманова) Анастасия

avatar

Место рождения

Челнинский район

Дата рождения

21.04.1916

Дата смерти

13.12.2015

Пол

Женский

Отец

Мать

Муж

1928 г.р.

Дети

1951 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.04.1916

Отец: Дусманов Григорий

Мать: Дусманова Ефросинья

Развод
Неизвестно

Муж: Федоров Иосиф

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Федоров Иосиф

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Федоров Иосиф

Рождение ребёнка
30.09.1951

Дочь: Синчугова (Федорова) Нина

Отец ребёнка: Федоров Иосиф

Смерть
13.12.2015
Причина смерти: Рак

Мы используем куки для улучшения работы сайта.