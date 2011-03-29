Синчугов Владимир — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Синчугов Владимир

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Место рождения

Бугульма

Дата рождения

22.03.1948

Дата смерти

29.03.2011

Пол

Мужской

Отец

1924 г.р.

Мать

1923 г.р.

Жена

1951 г.р.

Дети

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Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.03.1948

Отец: Синчугов Василий

Мать: Синчугова (Жаринова) Елизавета

Развод
Неизвестно

Жена: Синчугова (Федорова) Нина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Синчугова (Федорова) Нина

Рождение ребёнка
18.06.1972

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Синчугова (Федорова) Нина

Рождение ребёнка
11.03.1974

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Синчугова (Федорова) Нина

Рождение ребёнка
18.09.1977

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Синчугова (Федорова) Нина

Рождение ребёнка
15.02.1988

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Синчугова (Федорова) Нина

Рождение ребёнка
30.05.1990

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Синчугова (Федорова) Нина

Смерть
29.03.2011
Причина смерти: Болезнь

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