Синчугов Владимир
Место рожденияБугульма
Дата рождения22.03.1948
Дата смерти29.03.2011
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.03.1948
Отец: Синчугов Василий
Развод
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
18.06.1972
Рождение ребёнка
11.03.1974
Рождение ребёнка
18.09.1977
Рождение ребёнка
15.02.1988
Рождение ребёнка
30.05.1990
Смерть
29.03.2011
Причина смерти: Болезнь