Синчугова (Жаринова) Елизавета — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСинчугова (Жаринова) Елизавета

Синчугова (Жаринова) Елизавета

avatar

Место рождения

Оренбургская область

Дата рождения

02.11.1923

Дата смерти

22.02.2007

Пол

Женский

Отец

Мать

Муж

1924 г.р.

Дети

1948 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.11.1923

Отец: Жаринов Василий

Мать: Жаринова Ефрасинья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Синчугов Василий

Рождение ребёнка
22.03.1948

Сын: Синчугов Владимир

Отец ребёнка: Синчугов Василий

Бракосочетание
07.12.1954

Муж: Синчугов Василий

Смерть
22.02.2007

Мы используем куки для улучшения работы сайта.