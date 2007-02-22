Синчугова (Жаринова) Елизавета
Место рожденияОренбургская область
Дата рождения02.11.1923
Дата смерти22.02.2007
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.11.1923
Отец: Жаринов Василий
Мать: Жаринова Ефрасинья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Синчугов Василий
Рождение ребёнка
22.03.1948
Сын: Синчугов Владимир
Отец ребёнка: Синчугов Василий
Бракосочетание
07.12.1954
Муж: Синчугов Василий
Смерть
22.02.2007