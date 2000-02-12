Синчугов Василий
Место рожденияБавлы
Дата рождения10.02.1924
Дата смерти12.02.2000
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.02.1924
Отец: Синчугов Егор (Георгий)
Мать: Синчугова Анна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Синчугова (Жаринова) Елизавета
Рождение ребёнка
22.03.1948
Сын: Синчугов Владимир
Мать ребёнка: Синчугова (Жаринова) Елизавета
Бракосочетание
07.12.1954
Смерть
12.02.2000