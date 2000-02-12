Синчугов Василий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Синчугов Василий

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Место рождения

Бавлы

Дата рождения

10.02.1924

Дата смерти

12.02.2000

Пол

Мужской

Отец

Мать

Жена

1923 г.р.

Дети

1948 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.02.1924

Отец: Синчугов Егор (Георгий)

Мать: Синчугова Анна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Синчугова (Жаринова) Елизавета

Рождение ребёнка
22.03.1948

Сын: Синчугов Владимир

Мать ребёнка: Синчугова (Жаринова) Елизавета

Бракосочетание
07.12.1954

Жена: Синчугова (Жаринова) Елизавета

Смерть
12.02.2000

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