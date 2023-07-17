Трунов Александр Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТрунов Александр Петрович

Трунов Александр Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1905

Пол

Мужской

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1905

Отец: Трунов Петр Спиридонович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
19.11.1925

Сын: Трунов Николай Александрович

Мать ребёнка: не указана

Думиничи, Думиничский район, Калужская область
Рождение ребёнка
16.06.1930

Сын: Трунов Евгений Александрович

Мать ребёнка: Трунова Екатерина Алексеевна

Мы используем куки для улучшения работы сайта.