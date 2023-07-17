Трунов Александр Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1905
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1905
Отец: Трунов Петр Спиридонович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
19.11.1925
Сын: Трунов Николай Александрович
Мать ребёнка: не указана
Думиничи, Думиничский район, Калужская область
Рождение ребёнка
16.06.1930
Сын: Трунов Евгений Александрович
Мать ребёнка: Трунова Екатерина Алексеевна