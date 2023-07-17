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Трунов Петр Спиридонович

Место рождения

Волчье, Добровский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

04.06.1881

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.06.1881

Отец: не указан

Мать: не указана

Волчье, Добровский муниципальный район, Липецкая область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Трунова Вера Порфирьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Трунов Васиилий Петрович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1905

Сын: Трунов Александр Петрович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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