Трунов Петр Спиридонович
Место рождения
Дата рождения04.06.1881
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.06.1881
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Трунова Вера Порфирьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1905
Сын: Трунов Александр Петрович
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно