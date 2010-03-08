Трунов Евгений Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения16.06.1930
Дата смерти08.03.2010
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.06.1930
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
02.08.1957
Сын: Трунов Анатолий Евгеньевич
Мать ребёнка: Трунова Прокофья Федоровна
Рождение ребёнка
17.08.1961
Мать ребёнка: Трунова Прокофья Федоровна
Рождение ребёнка
18.01.1968
Мать ребёнка: Трунова Прокофья Федоровна
Смерть
08.03.2010