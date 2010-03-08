Трунов Евгений Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТрунов Евгений Александрович

Трунов Евгений Александрович

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.06.1930

Дата смерти

08.03.2010

Пол

Мужской

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.06.1930

Отец: Трунов Александр Петрович

Мать: Трунова Екатерина Алексеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Трунова Прокофья Федоровна

Рождение ребёнка
02.08.1957

Сын: Трунов Анатолий Евгеньевич

Мать ребёнка: Трунова Прокофья Федоровна

Думиничи, Думиничский район, Калужская область
Рождение ребёнка
17.08.1961

Сын: Трунов Юрий Евгеньевич

Мать ребёнка: Трунова Прокофья Федоровна

Думиничи, Думиничский район, Калужская область
Рождение ребёнка
18.01.1968

Сын: Трунов Сергей Евгеньевич

Мать ребёнка: Трунова Прокофья Федоровна

Смерть
08.03.2010

Мы используем куки для улучшения работы сайта.