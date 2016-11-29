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Трунова Прокофья Федоровна

Место рождения

Глухая, Сухиничский муниципальный район, Калужская область

Дата рождения

20.04.1934

Дата смерти

29.11.2016

Пол

Женский

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.04.1934

Отец: не указан

Мать: не указана

Глухая, Сухиничский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
02.08.1957

Сын: Трунов Анатолий Евгеньевич

Отец ребёнка: Трунов Евгений Александрович

Думиничи, Думиничский район, Калужская область
Рождение ребёнка
17.08.1961

Сын: Трунов Юрий Евгеньевич

Отец ребёнка: Трунов Евгений Александрович

Думиничи, Думиничский район, Калужская область
Рождение ребёнка
18.01.1968

Сын: Трунов Сергей Евгеньевич

Отец ребёнка: Трунов Евгений Александрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Трунов Евгений Александрович

Смерть
29.11.2016
Думиничи, Думиничский район, Калужская область
Похороны
29.11.2016
Думиничи, Думиничский район, Калужская область