Трунова Прокофья Федоровна
Место рождения
Дата рождения20.04.1934
Дата смерти29.11.2016
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.04.1934
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
02.08.1957
Сын: Трунов Анатолий Евгеньевич
Отец ребёнка: Трунов Евгений Александрович
Рождение ребёнка
17.08.1961
Отец ребёнка: Трунов Евгений Александрович
Рождение ребёнка
18.01.1968
Отец ребёнка: Трунов Евгений Александрович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
29.11.2016
Похороны
29.11.2016