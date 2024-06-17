Анисимова (Путилина) Мария Яковлевна 15.08.1882 — найти родственников по фамилии на Familio
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Анисимова (Путилина) Мария Яковлевна

Место рождения

Натальевка, Умётский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

15.08.1882

Дата смерти

08.09.1967

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.08.1882

Отец: Путилин Яков Калинович

Мать: Путилина Ксения Яковлевна

Натальевка, Умётский муниципальный район, Тамбовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Анисимов Иван Кузьмич

Рождение ребёнка
25.03.1907

Сын: Анисимов Гавриил Иванович

Отец ребёнка: Анисимов Иван Кузьмич

Рождение ребёнка
03.01.1909

Дочь: Семикина (Анисимова) Татьяна Ивановна

Отец ребёнка: Анисимов Иван Кузьмич

Натальевка, Умётский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
30.01.1911

Дочь: Сенаторова (Анисимова) Анна Ивановна

Отец ребёнка: Анисимов Иван Кузьмич

Натальевка, Умётский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
10.08.1913

Дочь: Кокорева (Анисимова) Наталья Ивановна

Отец ребёнка: Анисимов Иван Кузьмич

Смерть
08.09.1967

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