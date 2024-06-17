Анисимова (Путилина) Мария Яковлевна
Место рождения
Дата рождения15.08.1882
Дата смерти08.09.1967
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.08.1882
Отец: Путилин Яков Калинович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
25.03.1907
Сын: Анисимов Гавриил Иванович
Отец ребёнка: Анисимов Иван Кузьмич
Рождение ребёнка
03.01.1909
Дочь: Семикина (Анисимова) Татьяна Ивановна
Отец ребёнка: Анисимов Иван Кузьмич
Рождение ребёнка
30.01.1911
Дочь: Сенаторова (Анисимова) Анна Ивановна
Отец ребёнка: Анисимов Иван Кузьмич
Рождение ребёнка
10.08.1913
Дочь: Кокорева (Анисимова) Наталья Ивановна
Отец ребёнка: Анисимов Иван Кузьмич
Смерть
08.09.1967