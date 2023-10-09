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Путилина Ксения Яковлевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1857

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1857

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1873

Сын: Путилин Семен Яковлевич

Отец ребёнка: Путилин Яков Калинович

Рождение ребёнка
1879

Сын: Путилин Василий Яковлевич

Отец ребёнка: Путилин Яков Калинович

Рождение ребёнка
15.08.1882

Дочь: Анисимова Мария Яковлевна

Отец ребёнка: Путилин Яков Калинович

Рождение ребёнка
14.10.1884

Дочь: Бабкина Просковья Яковлевна

Отец ребёнка: Путилин Яков Калинович

Рождение ребёнка
1889

Дочь: Синюкова Федора Яковлевна

Отец ребёнка: Путилин Яков Калинович

Рождение ребёнка
21.08.1893

Дочь: Шлыгина Василиса Яковлевна

Отец ребёнка: Путилин Яков Калинович

Рождение ребёнка
23.02.1897

Сын: Путилин Прокопий Яковлевич

Отец ребёнка: Путилин Яков Калинович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Александра Яковлевна

Отец ребёнка: Путилин Яков Калинович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Путилин Терентий Яковлевич

Отец ребёнка: Путилин Яков Калинович

Смерть
Неизвестно
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