Путилина Ксения Яковлевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1857
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1857
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1873
Отец ребёнка: Путилин Яков Калинович
Рождение ребёнка
1879
Сын: Путилин Василий Яковлевич
Отец ребёнка: Путилин Яков Калинович
Рождение ребёнка
15.08.1882
Дочь: Анисимова Мария Яковлевна
Отец ребёнка: Путилин Яков Калинович
Рождение ребёнка
14.10.1884
Дочь: Бабкина Просковья Яковлевна
Отец ребёнка: Путилин Яков Калинович
Рождение ребёнка
1889
Дочь: Синюкова Федора Яковлевна
Отец ребёнка: Путилин Яков Калинович
Рождение ребёнка
21.08.1893
Дочь: Шлыгина Василиса Яковлевна
Отец ребёнка: Путилин Яков Калинович
Рождение ребёнка
23.02.1897
Сын: Путилин Прокопий Яковлевич
Отец ребёнка: Путилин Яков Калинович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Александра Яковлевна
Отец ребёнка: Путилин Яков Калинович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Путилин Терентий Яковлевич
Отец ребёнка: Путилин Яков Калинович
Смерть
Неизвестно